Нутрициолог Баранова призвала не использовать БАДы как основное средство лечения

Биологически активные добавки не должны использоваться как основное средство лечения заболеваний. Об этом заявила нутрициолог Наталья Баранова в беседе с «ФедералПресс».

Она напомнила, что основная цель БАДов — профилактика недугов и улучшение обмена веществ. А вот лекарственные средства содержат активные вещества, которые устраняют симптомы и причины болезни.

По словам медика, добавки не являются заменой и полноценному питанию. Несбалансированный рацион вместе с БАДами не способен поддержать здоровье, отметила эксперт.

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