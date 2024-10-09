Нутрициолог Баранова призвала не использовать БАДы как основное средство лечения

Биологически активные добавки не должны использоваться как основное средство лечения заболеваний. Об этом заявила нутрициолог Наталья Баранова в беседе с « ФедералПресс ».

Она напомнила, что основная цель БАДов — профилактика недугов и улучшение обмена веществ. А вот лекарственные средства содержат активные вещества, которые устраняют симптомы и причины болезни.

По словам медика, добавки не являются заменой и полноценному питанию. Несбалансированный рацион вместе с БАДами не способен поддержать здоровье, отметила эксперт.