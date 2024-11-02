Нутрициолог Баранова объяснила, что клеточное питание улучшает обмен веществ

Для нормального функционирования организма, крепкого иммунитета и хорошего обмена веществ стоит задуматься о клеточном питании. Об этом «ФедералПресс» рассказала нутрициолог Наталья Баранова.

По ее словам, в основе клеточного питание лежит фокус на насыщении клеток полезными микроэлементами, необходимыми для их функционирования и нормального обновления. Поэтому при выборе еды нужно акцентировать внимание не только на ее вкусе, но и на содержащихся в ней веществах.

Баранова также добавила, что в аптеках продается достаточное количество БАДов для клеточного питания. Однако не стоит принимать их самостоятельно, не посоветовавшись с врачом. А составить рацион, убрав оттуда вредные продукты с большим количеством консервантов и красителей, человек может сам.