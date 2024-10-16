Нутрициолог Баранова: мясной фарш проще усваивается организмом, чем целые куски мяса

Блюда из мясного фарша помогут разнообразить ежедневный рацион, однако важно знать, как правильно их приготовить. О кулинарных тонкостях рассказала «ФедералПресс» нутрициолог и лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова.

Она отметила, что при термической обработке внутренняя температура мясного фарша должна составлять не менее 71 градуса. Так уничтожатся все патогенные микроорганизмы.

Идеальным способом приготовления продукта является парение. Оно помогает сохранить витамины и питательные вещества, при этом не требует добавления лишних жиров в виде масла. Кроме того, организму куда проще переваривать фарш, чем цельные куски мяса, добавил специалист.