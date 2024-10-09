Нутрициолог Арзамасцев рассказал, что сухофрукты и орехи могут помочь при аритмии

Сухофрукты и орехи могут оказать помощь при аритмии, возникающей из-за нехватки калия и магния, сообщает врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» .

Арзамасцев отметил, что аритмия может проявляться по различным причинам, включая недостаток магния или калия, а также проблемы с сердцем и сосудами. Чтобы установить точную причину, специалист советует обратиться к врачу.

Если аритмия вызвана нехваткой определенных микроэлементов, богатые ими продукты будут очень полезнымы. В случае потери калия, которая может произойти в результате жаркой погоды, строгих диет или приема медикаментов, стоит включить в рацион курагу, а также другие сухофрукты и орехи, содержащие много калия.