Нутрициолог Алферова предостерегла от жарки на подсолнечном масле

Член ассоциации нутрициологов и специалистов по здоровому питанию Екатерина Алферова рассказала ТСН24, почему стоит избегать использования подсолнечного масла и предложила альтернативы для смазывания сковороды при жарке.
По словам эксперта, наиболее распространенное в стране масло — это рафинированное подсолнечное. Однако его вред заключается в технологии производства. Нутрициолог уточнила, что такой тип масла можно использовать в салатах, но следует проявлять осторожность.
В процессе производства подсолнечного масла производители применяют гексан, чтобы минимизировать остатки и убытки. Это вещество — растворитель, используемый в красках и лаках. Он необходим для извлечения 99% масла из семечек. При регулярном употреблении такого масла гексан может накапливаться в организме, и его токсичность увеличивается при нагревании. Поэтому для жарки лучше выбирать масло гхи.
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