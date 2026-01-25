Nutrients: вишня помогает улучшить жировой обмен в печени, но только летом

Ученые установили, что употребление вишни может положительно влиять на жировой обмен в печени, но этот эффект зависит от времени года. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients, показывают, как сезонное потребление вишни отражается на липидном профиле организма. Об этом сообщил сайт amic.ru .

В ходе эксперимента на лабораторных крысах ученые воссоздали разные фотопериоды — зимний, промежуточный и летний, изменяя продолжительность светового дня. Животные получали стандартный рацион с добавлением местной или привозной вишни. После этого исследователи проанализировали состав жирных кислот в печени и мышцах, а также изменения в активности генов и метаболитов, связанных с жировым обменом.

Выяснилось, что употребление вишни в условиях «летнего» фотопериода приводило к снижению содержания насыщенных жиров в печени, в частности, пальмитиновой кислоты, которая считается неблагоприятной для метаболического здоровья. В другие сезоны такого эффекта не было. В мышечной ткани отмечалось уменьшение доли полиненасыщенных жирных кислот, что исследователи связывают с усилением их окисления и использованием организмом в качестве источника энергии.

Авторы работы подчеркнули значимость хронопитания — согласования рациона с биологическими ритмами и временем года. По мнению ученых, один и тот же продукт может по-разному воздействовать на обмен веществ в зависимости от сезона. Вишня является наглядным примером такого сезонного эффекта.