Nutrients: черешня может оказывать положительное влияние на память

Черешня может оказывать положительное влияние на память и концентрацию людей с ожирением. Употребление напитка из этой ягоды в течение месяца привело к заметному улучшению результатов тестов на кратковременную память и внимание у участников эксперимента, написала Lenta.ru со ссылкой на журнал Nutrients.

Исследователи подчеркивают, что эффект связан с наличием в черешне полифенолов — природных соединений, которые снижают воспаление и защищают клетки мозга, сообщила «Свободная пресса».

Интересно, что у участников, получавших плацебо, наблюдался рост биомаркеров, указывающих на когнитивные нарушения, таких как нейротензин. Это может свидетельствовать о том, что черешня обладает защитным эффектом против воспалительных процессов, влияющих на работу мозга.