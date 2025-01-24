Новые центры для обследования беременных женщин открылись в Петербурге

Шесть межрайонных кабинетов антенатальной охраны плода начали свою работу на базе городских родильных домов в Санкт-Петербурге. Об этом пишет сайт mk.ru со ссылкой на представителей администрации Северной столицы.
По данным властей города, эти современные учреждения помогут улучшить диагностику и раннее выявление нарушений развития плода. Ранее скрининги для исключения хромосомных патологий и врожденных пороков проводились в женских консультациях.
Теперь в рамках первого скрининга на 11–14 неделях беременности женщинам предлагается УЗИ экспертного класса и анализ крови на биохимические маркеры, помогающие выявить хромосомные аномалии. Второй скрининг на 19–21 неделе также включает ультразвуковое исследование.
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