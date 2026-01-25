Нижегородские врачи порекомендовали принимать магний, Омега-3 и витамин D в зимнее время

Специалисты Нижегородского региона отметили характерные особенности зимы, влияющие на состояние здоровья и эмоциональное благополучие населения. Врачи указали на ряд физиологических и психологических реакций организма, возникающих в холодное время года, предлагая доступные и действенные методы поддержания хорошего самочувствия, написало НИА «Нижний Новгород» .

Одним из главных факторов, определяющих плохое настроение и слабость, является недостаток солнечного света, который ведет к дефициту витамина D и уменьшению выработки серотонина — гормона счастья. Увеличение концентрации гормонов сна (мелатонин) и стресса (кортизол) в организме также сказывается на работоспособности и настроении.

В зимние месяцы люди склонны испытывать большее чувство голода, вызванное снижением уровня гормона сытости (лептин) и повышением уровня стимулирующего аппетит гормона (грелин). Употребление быстрых углеводов приводит к быстрому подъему сахара в крови и последующему чувству голода, что ведет к накоплению лишнего веса.

Недостаточная двигательная активность и одиночество увеличивают риск депрессии и снижают общий фон настроения. Специалисты советуют разнообразить досуг, заняться физическими упражнениями, общаться с друзьями и родственниками, путешествовать и находить радость в мелочах.

Оптимизация рациона питания, правильный подбор витаминов и минералов (особенно магния, Омеги-3 и витамина D), поддержание регулярного графика сна и включение физических нагрузок в повседневную рутину помогут восстановить энергию и поднять настроение.