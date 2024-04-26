Newia.ru: недосыпание и гормональные изменения могут стать причинами чрезмерной раздражительности | 360°

Здоровье 26 апреля 2024, 14:21 Newia.ru: недосыпание и гормональные изменения могут стать причинами чрезмерной раздражительности

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Недосыпание, хроническая боль, гормональные изменения и даже чрезмерное употребление алкоголя могут послужить причинами раздражительности и агрессии. Об этом сообщил сайт Newia.ru, ссылаясь на психологов.

Как правило, в такие моменты человек теряет контроль над эмоциями и может не осознать, что происходит. Эксперты советуют в первую очередь оценить степень раздражения по 10-балльной шкале, чтобы включить «голос разума», написала rostovgazeta.ru.

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Важно держать в голове, что любое состояние рано или поздно проходит, и в дальнейшем можно будет сосредоточиться на задачах. Хорошими методами борьбы с раздражительностью являются глубокое дыхание и краткосрочные перерывы в работе.