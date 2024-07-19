Newia: во время жары лучше всего утоляет жажду горячий чай

Люди, живущие в южных странах, знают, что во время жаркой погоды лучше всего пить горячий чай. Этот напиток стимулирует потоотделение, благодаря чему влага испаряется с поверхности кожи, охлаждая организм, написал сайт Newia.

Отличной заменой горячему чаю станет холодный. При его изготовлении можно положить листочек мяты, лимон или даже свежие ягоды. Напиток хорошо утоляет жажду, сообщила rostovgazeta.ru.

В жаркие дни справиться с жаждой поможет и квас. Этот напиток способствует нормализации пищеварения, он укрепляет иммунитет и содержит витамины.