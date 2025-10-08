Невролог Зинчева предупредила, что частые разговоры во сне могут указывать на проблемы с психикой

Врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева рассказала «Газете.Ru» о том, что разговоры во сне (сомнилоквия) могут быть признаком серьезных заболеваний.

«Сноговорение выглядит как громкие звуки, несвязанные слова, длинные предложения, бормотания, иногда сопровождается непроизвольными телодвижениями, сменой позы, при этом человек спит и утром, конечно, ничего не помнит», — объяснила невролог.

Чаще всего сноговорение встречается у детей — в 50% случаев, среди взрослых — лишь у 5%. Женщины и мужчины страдают одинаково часто.

Если разговоры во сне редки, беспокоиться не стоит. Однако если близкий человек разговаривает каждую ночь, стоит обратиться за помощью. Этот симптом может указывать на синдром обструктивного апноэ сна, психические заболевания, неврозы, депрессии, эпилепсию и нейродегенеративные заболевания типа болезни Альцгеймера и Паркинсона, предупредила доктор.