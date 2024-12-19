Невролог Виноградова предупредила, что постоянно холодные ноги могут быть симптомом опасных заболеваний

Невролог Татьяна Виноградова, эксперт телеканала «Доктор», предупредила издание Lenta.ru , что постоянно холодные ноги и другие части тела могут указывать на серьезные заболевания.

Синдром холодных ног может быть естественной реакцией организма на переохлаждение. Но если конечности мерзнут даже в теплое время года или когда человек одет по погоде и достаточно двигается, стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

Особенно опасно, если этот симптом сопровождается онемением, покалыванием в различных частях тела, снижением веса, тахикардией и головокружением.

Постоянный озноб и мерзнущие ноги могут указывать на артериальную недостаточность, нарушения венозного оттока крови, тромбозы, железодефицитную анемию. Также подобный симптом часто возникает при нарушении функции выработки гормонов щитовидной железы.

Виноградова также отметила, что именно мерзнущие ноги чаще всего становятся первым симптомом сахарного диабета. Это связано с повреждением нервных и сосудистых волокон, пишет «Свободная пресса».

Еще одной причиной постоянно холодных ног врач назвала недостаток витамина В12. Он участвует в строении нервного волокна в нижних и верхних конечностях.