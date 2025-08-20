Невролог Степаненко назвала тревожность одной из причин бруксизма

Бруксизм — это скрежет зубов во время сна, который может указывать на нервное перенапряжение или тревожные расстройства. Об этом сообщила невролог АО «Медицина» Наталья Степаненко в беседе с « Известиями ».

По ее словам, медики не могут прийти к единому мнению о единственной причине бруксизма. Однако выделяют несколько ключевых факторов, среди которых ведущий — психоневрологический.

«Бруксизм является очень распространенным спутником тревожных состояний и хронического стресса. <…> Пик заболеваемости приходится на детский возраст (от двух до 15 лет), когда психика наиболее лабильна и остро реагирует на любые эмоциональные перегрузки», — отметила врач.

Как пояснила Степаненко, состояние также может быть вызвано стоматологическими проблемами, например неправильным прикусом или некачественно установленными пломбами.