Невролог Соловьева: после 65 лет риск деменции значительно возрастает

Невролог «Инвитро» Ольга Соловьева сообщила «Известиям» , что деменция возникает вследствие органического поражения головного мозга, а также метаболических и сосудистых болезней.

Она пояснила, что данное заболевание характеризуется постепенным ухудшением когнитивных способностей, включая память, мышление, речь и способность к обучению. Бытовая дезориентация также является признаком деменции, поскольку пациенту сложно справляться с повседневными делами в привычной среде.

Кроме того, Соловьева подчеркнула, что симптомы болезни различаются в зависимости от ее стадии и характера протекания. Она добавила, что после 65 лет риск возникновения деменции значительно возрастает из-за накопления различных заболеваний.