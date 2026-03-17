Невролог Шурдумова призвала ограничить подвижность пациента при инсульте

Инсульт — это внезапное нарушение кровоснабжения мозга, которое может проявляться через головную боль, тошноту, потерю сознания, паралич или потерю чувствительности. Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Марина Шурдумова поделилась с «Газетой.ru» четырьмя важными шагами, которые необходимо предпринять при подозрении на инсульт.

По словам эксперта, пациента следует правильно уложить, приподняв голову примерно на 30 градусов. Необходимо обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнув или сняв одежду, которая может ограничивать дыхание. Если у человека началась рвота, его нужно повернуть на бок, чтобы избежать аспирации. Также не рекомендуется давать пострадавшему воду или пищу, так как у него может быть нарушена функция глотания.

Еще один важный момент — выяснить точное время начала симптомов, чтобы сообщить его сотрудникам скорой помощи. Эта информация может повлиять на тактику лечения.

Специалист также посоветовала ограничить подвижность больного. Из-за нарушения координации он может упасть и получить дополнительные травмы.