Невролог Проваторова: полное излечение от эпилепсии зависит от формы заболевания

Эпилепсия — хроническое неврологическое заболевание, для которого характерна аномальная электрическая активность головного мозга и проявляющиеся из-за этого приступы. Врач-невролог Мария Проваторова в беседе с «Радио 1» рассказала, что полностью избавиться от недуга сложно, но возможно.

Как отметила доктор, важно длительно принимать противоэпилептические препараты — минимум три года после последнего приступа. Эти лекарства подавляют излишние электрические разряды, вызывающие судороги, но не устраняют первопричину болезни, сообщил сайт «Сибдепо».

Регулярность приема терапии и наблюдение у специалиста критически важны для успешного лечения. Прогноз зависит от формы эпилепсии: некоторые виды излечимы, другие требуют пожизненной терапии, подчеркнула Проваторова.