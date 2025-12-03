Невролог Парфенов связал подергивание уголков губ со стрессом
Невролог Владимир Парфенов рассказал в беседе с «Газетой.ru», что подергивание уголков губ часто возникает в ответ на стрессовую ситуацию и является проявлением гиперкинеза, известного как тик.
Врач уточнил, что под термином «тики» подразумеваются неконтролируемые, быстропротекающие повторяющиеся спазмы мышечных волокон, имитирующие обычные двигательные рефлексы, написал RT.
«Достаточно большая группа лицевых гиперкинезов представлена тиками на почве психологических факторов — страха, эмоционального потрясения, психотравмы», — отметил врач.
По его словам, еще одной распространенной причиной появления тиков, особенно у молодых людей подросткового возраста, становится употребление лекарственных препаратов или наркотических веществ.