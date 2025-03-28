Невролог Орлова призвала следить за уровнем магния при употреблении кофе

Невролог Анастасия Орлова перечислила признаки, указывающие на дефицит магния в организме. Ее слова передал сайт kp.ru .

Это болезненные менструации, предменструальный синдром, морщины, проблемы с кожей, волосами и ногтями, отеки и лишний вес.

У женщин недостаток магния может привести к проблемам с беременностью. У мужчин нехватка минерала снижает уровень тестостерона, что чревато увеличением веса и снижением либидо.

Следить за уровнем магния нужно при употреблении кофе, чая, газировки, алкоголя и сладкого — они выводят минерал из организма.