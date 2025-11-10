Невролог Мушба указала на опасность фастфуда и чипсов для здоровья мозга

Современный образ жизни и удобство перекусов зачастую несут скрытые риски для здоровья мозга. Употребление фастфуда, чипсов, хот-догов и газировки может увеличить вероятность развития деменции. Такое мнение высказала врач-невролог, заведующая отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения Пироговского центра Астанда Мушба в беседе с KP.RU .

Специалист предупредила: «Употребление продуктов, содержащих трансжиры или насыщенные жиры, ведет к увеличению риска развития деменции вследствие отложения холестерина». Трансжиры широко применяются при приготовлении фастфуда, жареной пищи, закусок и выпечки.

Кроме того, врач подчеркнула, что избыток соли в рационе может повысить риск гипертонии и заболеваний мелких сосудов мозга, что в перспективе может привести к инсультам и деменции.

Для снижения рисков важно придерживаться сбалансированного питания: включить в рацион мясо, яйца, морепродукты, свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты и сыры. Правильное питание, богатое витаминами и микроэлементами, способствует сохранению здоровья мозга и замедлению возрастных изменений.