Невролог Мирошник рассказала, что питание играет важную роль в профилактике деменции

Питание играет важную роль в профилактике деменции. Так, правильно подобранный рацион поддерживает здоровье мозга и снижает риск развития когнитивных нарушений. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-невролог Елена Мирошник.

Медик порекомендовала обратиться к средиземноморской диете. По ее словам, она включает в себя много овощей, фруктов, рыбы, орехов и оливкового масла. Все эти продукты имеют в своем составе антиоксиданты, полезные жиры и витамины.

Не менее полезной считается диета DASH, разработанная специально для снижения артериального давления и улучшения общего здоровья. Здесь в рацион питания включены продукты, богатые питательными веществами, такими как калий, кальций, магний, белки и клетчатка, сообщила Мирошник.