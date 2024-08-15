Невролог Мирошник рассказала, что питание играет важную роль в профилактике деменции

Питание играет важную роль в профилактике деменции. Так, правильно подобранный рацион поддерживает здоровье мозга и снижает риск развития когнитивных нарушений. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-невролог Елена Мирошник.

Медик порекомендовала обратиться к средиземноморской диете. По ее словам, она  включает в себя много овощей, фруктов, рыбы, орехов и оливкового масла. Все эти продукты имеют в своем составе антиоксиданты, полезные жиры и витамины.

Не менее полезной считается диета DASH, разработанная специально для снижения артериального давления и улучшения общего здоровья. Здесь в рацион питания включены продукты, богатые питательными веществами, такими как калий, кальций, магний, белки и клетчатка, сообщила Мирошник.

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