Невролог Мальцев рассказал, что кофе может вызывать приступы мигрени

Некоторые пищевые продукты вызывают приступы мигрени — особой формы головной боли, которая может сопровождать человека всю жизнь. Врач-невролог Игорь Мальцев выделил несколько категорий таких продуктов в интервью «Газете.Ru» .

Особую опасность представляют продукты, богатые кофеином, такие как кофе, газированные напитки и чай. Отказ от кофеина может облегчить состояние более чем 92% пациентов с мигренью, написали «Известия».

Мальцев также упомянул выдержанные сыры, такие как чеддер, бри, пармезан и фета, которые содержат тирамин — вещество, образующее при длительном хранении сыра. Чем дольше хранится сыр, тем выше концентрация тирамина, что увеличивает риск возникновения мигрени.