Невролог Лялите: умеренное потребление кофе снижает риски болезней сердца

Ученые из Европейского общества кардиологов доказали, что кофе снижает риск смерти от всех причин на 16%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на треть. Здоровому человеку допустимо пить до пяти чашек кофе в день без вреда для организма и самочувствия. Об этом сайту kp.ru рассказала врач-терапевт, невролог Иоланта Лялите.

Как отметила доктор, умеренное потребление бодрящего напитка снижает вероятность смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета второго типа и неврологических болезней.

«Допустимой дозой кофе для здоровых людей является 300-400 миллиграммов кофеина в день. Для беременных цифра ниже - 200-300 миллиграммов в день», — поделилась эксперт.

Лялите добавила, что кофе содержит большое количество полезных антиоксидантов, стимулирующих в организме противовоспалительные процессы.

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