Невролог Лялите: умеренное потребление кофе снижает риски болезней сердца

Ученые из Европейского общества кардиологов доказали, что кофе снижает риск смерти от всех причин на 16%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на треть. Здоровому человеку допустимо пить до пяти чашек кофе в день без вреда для организма и самочувствия. Об этом сайту kp.ru рассказала врач-терапевт, невролог Иоланта Лялите.