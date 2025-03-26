Невролог Лепилова: лишь 30% случаев эпилепсии обусловлены наследственностью

Приступы эпилепсии могут проявляться не только судорогами, но и потерей сознания, странными ощущениями или автоматическими движениями. Распространенные заблуждения об этом заболевании развеяла врач-невролог Полина Лепилова в интервью сайту «Известия».

Доктор отметила, что лечение эпилепсии включает противоэпилептические препараты, иногда требуется операция. Около 70% пациентов достигают ремиссии.

Специалист подчеркнула, что эпилепсия не обязательно передается по наследству, лишь 30% случаев связаны с генетикой. При правильном лечении пациенты ведут полноценную жизнь, подчеркнула Лепилова.

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