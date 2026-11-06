Невролог Корсунская перечислила правила первой помощи при подозрении на инсульт

При подозрении на инсульт пострадавшему нельзя давать воду и лекарства для снижения давления до приезда врачей. Об этом «Крымской газете» сообщила главный внештатный невролог Минздрава Крыма Лариса Корсунская.

По словам специалиста, из-за нарушения глотательного рефлекса жидкость может попасть в дыхательные пути. Снижать давление медикаментами без назначения врачей также опасно: резкий спад еще сильнее ухудшит кровоснабжение мозга. До прибытия скорой помощи человека необходимо уложить, расстегнуть сдавливающую одежду и обеспечить приток свежего воздуха.

Корсунская напомнила, что помимо слабости в руках или ногах и нарушения речи о патологии могут свидетельствовать внезапные проблемы со зрением, головокружение и потеря ориентации в пространстве.