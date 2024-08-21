Невролог Комаров посоветовал уделять видеоиграм не более трех часов в день

Человеку рекомендуется уделять видеоиграм не более трех часов в день. Об этом рассказал невролог Александр Комаров в беседе с News.ru.

По его словам, такое время позволит мозгу сохранить максимальную концентрацию и внимание. Энергетические медиаторные структуры не будут нарушены.

В противном случае геймер может столкнуться с утомлением и запредельным торможением, пояснил врач. Как результат — нарушение психоэмоционального фона.

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