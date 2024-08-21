Невролог Комаров посоветовал уделять видеоиграм не более трех часов в день
Человеку рекомендуется уделять видеоиграм не более трех часов в день. Об этом рассказал невролог Александр Комаров в беседе с News.ru.
По его словам, такое время позволит мозгу сохранить максимальную концентрацию и внимание. Энергетические медиаторные структуры не будут нарушены.
В противном случае геймер может столкнуться с утомлением и запредельным торможением, пояснил врач. Как результат — нарушение психоэмоционального фона.
Пожар произошел на парковке в Солнцеве
Из горящего дома в Чертанове спасли еще двоих жителей
«Заросли кустарником, траншеи осыпались». Генерал ВСУ — об укреплениях под Харьковом
Школьники из Мытищ смогут принять участие в викторинах в онлайн-формате
Движение на участке трассы М-5 «Урал» в поселке Октябрьском временно ограничат в октябре
Подмосковные компании получили 61 миллиард рублей льготных займов от ФРП России
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте