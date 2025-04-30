Невролог Хорошев рассказал, что во время сна происходит «промывка мозга»

Он объяснил, что во время сна происходит «промывка мозга». Медик пояснил: «Нужно, чтобы старая клетка умерла, была растворена и заменена на новую».

По его словам, качественный сон должен соответствовать биоритмам человека. Около 21:00 в организме начинается выработка гормонов, готовящих ко сну, а в шесть часов утра другие гормоны начинают будить.

«Вся эта работа по замене нейронов, по очистке головного мозга должна быть уже завершена», — говорит врач.

Во время сна мозг избавляется от амилоидного белка, который провоцирует развитие дегенеративных заболеваний. Это похоже на то, как будто по телу нейрона пробегает волна, пояснил специалист.