Невролог Хорошев рассказал, что во время сна происходит «промывка мозга»

IMAGO/Zoonar.com/Veronika Kornev
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Veronika Kornev/www.globallookpress.com

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал изданию «Инфо 24» о важности полноценного сна для умственной деятельности.

Он объяснил, что во время сна происходит «промывка мозга». Медик пояснил: «Нужно, чтобы старая клетка умерла, была растворена и заменена на новую».

По его словам, качественный сон должен соответствовать биоритмам человека. Около 21:00 в организме начинается выработка гормонов, готовящих ко сну, а в шесть часов утра другие гормоны начинают будить.

«Вся эта работа по замене нейронов, по очистке головного мозга должна быть уже завершена», — говорит врач.

Во время сна мозг избавляется от амилоидного белка, который провоцирует развитие дегенеративных заболеваний. Это похоже на то, как будто по телу нейрона пробегает волна, пояснил специалист.

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