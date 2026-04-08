Невролог Хорошев предупредил, что гаджеты и ИИ притупляют память

Невролог Павел Хорошев в эфире ИА НСН заявил, что современные технологии негативно влияют на память людей. По его словам, напоминания и заметки в смартфонах позволяют не замечать ухудшения когнитивных способностей, из-за чего многие не обращаются к врачам вовремя.

«Раньше мозг получал постоянную нагрузку: люди писали аналитические записки, читали книги. Сейчас же ИИ делает все за нас, и необходимость напрягать память отпадает», — отметил специалист.

Хорошев подчеркнул, что сам человек редко осознает наличие проблемы — изменения в поведении первыми замечают родственники. Он привел в пример Брюса Уиллиса, у которого проблемы с памятью выявили коллеги, а не он сам.

«Тревогу должны бить близкие. Не стоит списывать забывчивость на усталость», — подытожил врач.