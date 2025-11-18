Невролог Хорошев посоветовал вспоминать детали прошедшего дня, чтобы быстрее заснуть

Врач-невролог Военно-медицинской академии России Павел Хорошев в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что использование смартфона перед сном может помешать нормальному засыпанию и привести к стрессу. Он посоветовал отложить гаджет и заменить его книгой или попробовать вспомнить детали прошедшего дня.

«Самый лучший способ заснуть — посмотреть свой день как фильм с момента пробуждения и до самого вечера», — рекомендовал врач.

Этот метод помогает многим людям быстро заснуть и к тому же развивает память. Синий свет от дисплея смартфона стимулирует выработку гормона стресса кортизола, что затрудняет засыпание.

Кроме того, стресс усиливается от самого содержания новостной или развлекательной ленты. Это откладывает момент засыпания и сокращает время сна, добавил доктор.