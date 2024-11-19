Невролог Хорошев назвал дневной сон невероятно полезной привычкой

Дневной сон — невероятно полезная привычка для людей всех возрастов. Она не повышает риск развития деменции и маразма, как считают некоторые. Об этом заявил невролог Павел Хорошев в беседе с « Инфо24 ».

По его словам, в современном мире существенно увеличился объем знаний, получаемых человеком. Именно поэтому дневной сон стал еще более актуальным.

«События нуждаются в переработке, чтобы мозг отобрал значимую информацию и закрепил ее. Для этого используются новые синапсы, а чтобы новые синапсы образовывались, обязательно нужен сон», — пояснил врач.

Медик напомнил, что многие великие умы, например политический деятель Уинстон Черчилль, находили время на сон днем.