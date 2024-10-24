Невролог Хорошев: длительный стресс может привести к инфаркту, гастриту и снижению иммунитета

Сокращение светового дня и смена сезонов нередко становятся причинами повышенной тревожности и подавленности. На любые изменения организм реагирует стрессом, однако он может быть положительным — эустрессом, а также негативным — дистрессом, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с URA.RU .

По его словам, длительный стресс появляется, когда человек не имеет возможностей справиться с внешними требованиями. Расстройство сопровождается депрессией, тревогой, бессоницей и головными болями.

Кроме того, затяжное состояние стресса может обострить ряд заболеваний. Среди них — гипертония, инфаркт, гастрит, язвы, сахарный диабет. На фоне снижения иммунной системы может возрасти частота инфекций. При наличии признаков дистресса необходимо посетить врача, резюмировал специалист.