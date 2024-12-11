Невролог Гаврилова: отсутствие прилива сил после отпуска может указывать на хроническую усталость

Хроническая усталость зачастую становится одним из последствий перенесенной вирусной инфекции. С этим ощущением также можно столкнуться после острого стресса, рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталия Гаврилова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

По словам специалиста, хроническая усталость может появиться после COVID-19, вируса папилломы человека или вируса герпеса. Обычно пациенты жалуются на слабость в мышцах и отсутствие сил.

Если вы ощущаете усталость по утрам, а после отпуска не ощущаете прилив энергии — это повод обратиться к врачу и провести необходимую диагностику, резюмировала Гаврилова.