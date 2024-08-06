Невролог Галкин посоветовал подкладывать одеяло между ногами при сне на боку

Неправильное положение тела во время сна может спровоцировать боли в спине на утро. Об этом рассказал невролог и мануальный терапевт Андрей Галкин в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт отметил, что во время ночного отдыха необходимо попытаться сохранить анатомические изгибы тела.

«Если вы любите спать на боку, подкладывайте подушку под другой бок, выравнивая его. Это поможет предотвратить прогибание в талии, что чревато не только изменением строения позвонков, но и сдавливанием органов», — сообщил врач.

По его словам, такая поза способна навредить и коленям. Чтобы не допустить деформации, стоит положить между ногами тонкое одеяло, посоветовал медик.

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