Невролог Ермилова: дневной сон может нарушить процесс выработки гормона мелатонина

Невролог Европейского медицинского центра Елизавета Ермилова в беседе с «Известиями» объяснила, с чем связана негативная сторона дневного сна. По словам медика, дневной сон может нарушить процесс выработки гормона мелатонина.
«Это впоследствии приводит к нарушению работы цикла „сон-бодрствование“», — процитировала «Свободная пресса» медика.
Особенно осторожными с дневным сном следует быть людям с бессонницей или психическими проблемами. Как пояснил врач-токсиколог Михаил Катушов, сон дольше 30−40 минут грозит впадением в глубокую стадию сна и чувством дезориентации и усталости.
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