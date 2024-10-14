Невролог Демьяновская: «синдром разбитого сердца» чаще всего случается на фоне сильных переживаний

«Синдром разбитого сердца» или, иначе, стресс-индуцированная кардиомиопатия, встречается на фоне сильного горя, продолжительного стресса или излишнего физического напряжения. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Обычно с ним сталкиваются люди, которым «разбили» сердце. Как пояснила медик, во время этого синдрома сердечная мышца перестает работать правильно и начинает сокращаться неравномерно. Такое состояние имеет еще одно название — кардиомиопатия такоцубо, обозначающее горшок для ловли осьминогов, очертания которого напоминают форму левого желудочка во время его сокращения.

Демьяновская пояснила, что ученым пока не удалось до конца изучить механизм развития синдрома. Существует предположение, что сократимость левого желудочка снижается из-за нарушения связи между сердцем и периферической нервной системой.