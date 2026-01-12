Невролог Демьяновская призвала сократить потребление сладостей после праздников

Чтобы помочь организму адаптироваться после праздничных выходных, важно постепенно сдвигать время отхода ко сну, ложиться спать на 15–30 минут раньше каждый день. Такой совет дала кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории «Гемотест» невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT .

Специалист рекомендует восстановить привычные пищевые ритуалы: придерживаться режима приема пищи; перейти на обычный рацион; сократить потребление сладостей; отказаться от алкоголя.

Это позволит снизить стресс для организма после каникул.

Для улучшения состояния по утрам врач советует принимать прохладный или контрастный душ. Такая процедура мягко стимулирует выработку норадреналина, повышая бодрость и внимание.

«Важно помнить, что мозгу нужна раскачка. Первые два-три дня — это время для адаптации», — заключила врач. Она призывает проявлять к себе осознанную снисходительность, чтобы войти в режим эффективнее и с меньшими эмоциональными потерями.