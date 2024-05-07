Невролог Демьяновская предупредила, что сильный испуг может спровоцировать инфаркт и диабет | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 13:29 Невролог Демьяновская предупредила, что сильный испуг может спровоцировать инфаркт и диабет

Читать 360 в

Испуг может как уберечь от опасности, так и вызвать неприятные последствия для здоровья. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

По ее словам, организм реагирует на испуг в два этапа. Сначала происходит расширение зрачков, учащается сердцебиение, могут похолодеть конечности. Потом человек осознает испуг и реагирует на него. Иногда это проявляется агрессией даже у самых вежливых людей. Порой испуг может привести к опасным осложнениям. В зоне риска полные люди, те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, курильщики и злоупотребляющие алкоголем.

Реклама

«Испуг и сопутствующие ему учащенный сердечный ритм, мышечный спазм или скачок артериального давления может стать той последней соломинкой, которая приведет к инфаркту или диабету», — отметила Демьяновская.

Она добавила, что также испуг у взрослых может вызвать психологические проблемы. Например, бессонницу, нервозы и повышенную тревожность.

Авторы: