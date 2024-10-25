Невролог Чудинская: работа с логопедом поможет восстановить речь после инсульта

Нарушение речи у людей, перенесших инсульт, называется афазией. Восстановить речевые навыки поможет индивидуальная программа упражнений, составленная логопедом. Об этом рассказала врач-невролог Галина Чудинская, пишет «ФедералПресс».
Важно проводить работу постепенно, придерживаясь принципа от простого к сложному, отметила специалист. Кроме того, необходимо подключить ежедневную интеллектуальную нагрузку. Активизировать работу мозга поможет решение головоломок, повторение коротких рассказов и прочее.
Восстановление речи — длительный, но реальный процесс, в ходе которого пациенту особенно важно чувствовать поддержку со стороны близких, резюмировала Чудинская.
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