Невролог Чудинская предупредила, что недосып может привести к эпилептическому припадку

Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская сообщила РИАМО , что привести к эпилептическому припадку могут недосып, употребление алкоголя и нерегулярный прием назначенных лекарств.

Чудинская пояснила, что эпилептический приступ — это внезапное нарушение электрической активности мозга, которое может проявляться по-разному: от кратковременного «замирания» и отсутствующего взгляда до падения с судорогами, криком и потерей сознания, написал «Петербургский дневник».

По словам врача, часто человек не помнит, что с ним произошло во время приступа. Она подчеркнула, что главным провоцирующим фактором является хронический недосып, поскольку в этом случае мозг не восстанавливается должным образом.

«Соблюдение режима — база терапии. Важно помнить, что даже один пропуск таблетки может стать фатальным», — отметила врач.