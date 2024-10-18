Невролог Чудинская: после инсульта человек может потерять способность говорить

Невролог Галина Чудинская рассказала, с какими последствиями сталкивается человек после перенесенного инсульта. К самым очевидным относятся нарушения двигательных функций, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
По ее словам, пациент также может потерять способность говорить и понимать чужую речь. Зачастую наблюдаются проблемы с памятью и эмоциональным состоянием.
Врач отметила, что в восстановлении больного большую роль играет психологическая поддержка. Кроме того, человек не должен находиться в социальной изоляции, добавила газета «Петербургский дневник».
Школьники посетили с экскурсией строительный завод в Лобне
Скорая врезалась в Mercedes на северо-востоке Москвы
Взрыв в центре Луганска попал на камеру видеорегистратора
Путин предложил обсуждать мир на Украине на базе Стамбульских соглашений
Урок о помощи слепым людям на дороге провели для школьников в Лобне
«У больного отказали почки». Дочь Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте