Невролог Чудинская: после инсульта человек может потерять способность говорить

Невролог Галина Чудинская рассказала, с какими последствиями сталкивается человек после перенесенного инсульта. К самым очевидным относятся нарушения двигательных функций, отметила эксперт в беседе с РИАМО .

По ее словам, пациент также может потерять способность говорить и понимать чужую речь. Зачастую наблюдаются проблемы с памятью и эмоциональным состоянием.

Врач отметила, что в восстановлении больного большую роль играет психологическая поддержка. Кроме того, человек не должен находиться в социальной изоляции, добавила газета «Петербургский дневник».