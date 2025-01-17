Невролог Черкасова посоветовала больше читать вслух для улучшения памяти

Качество памяти зависит от множества факторов, среди которых наследственность, возраст, уровень стресса и интеллектуальная активность. Такими данными поделилась врач-невролог Елена Черкасова в интервью сайту «ТНС24».
По словам специалиста, чтобы поддерживать память в тонусе, необходимо использовать различные методы тренировки. Среди них — чтение вслух, разгадывание кроссвордов и выполнение повседневных дел обеими руками.
Возрастные изменения приводят к снижению рабочей памяти, замедлению обработки информации и ухудшению способности выполнять несколько задач одновременно, отметила доктор Черкасова.
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