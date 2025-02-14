Невролог Чен: танцы, пешие прогулки и изучение языков снижают риски деменции

Невролог Байбинг Чен в интервью для The Mirror рассказал о четырех полезных привычках, которые могут защитить мозг от возрастных изменений и развития деменции. Слова доктора приводит сайт «7Дней.ru» .

В первую очередь специалист отметил пользу изучения иностранного языка. Во время этого процесса в работу включаются несколько областей мозга и формируется когнитивный резерв, что помогает мозгу адаптироваться к процессам старения.

Танцы снижают риск слабоумия на целых 76%. Они сочетают движение, координацию и ритм, делая их одним из самых эффективных упражнений для здоровья мозга.

Также полезна игра на музыкальном инструменте. Исполнение музыки стимулирует почти каждую часть мозга и требует сосредоточенности, координации, ритма и креативности. Это помогает развивать нейропластичность — способность мозга адаптироваться и расти.

Исследования показали, что музыканты часто имеют более сильные нейронные связи и лучше справляются с многозадачностью и решением проблем. В качестве борьбы со слабоумием также эффективны пешие прогулки, добавил Чен.