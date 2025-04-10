Невролог Березкина заявила, что морской воздух улучшает кровоснабжение мозга

Отдых на море помогает укрепить нервную систему. Он особенно полезен тем, кто много времени проводит за компьютером. Об этом рассказала врач-невролог Ольга Березкина в беседе с ОСН .

«Морской, и особенно океанический воздух, богат отрицательными ионами. Они улучшают дыхательную функцию и кровоснабжение мозга, а также нивелируют негативное воздействие положительных ионов, излучаемых гаджетами», — отметила доктор.

Кроме того, влажный морской воздух помогает восстановиться при астме, бронхите, пневмонии, ангине, ОРВИ и других ЛОР-инфекциях. Он снимает воспаление со слизистых дыхательных путей, разжижает слизь и насыщает кровь минеральными веществами.

Смена климата полезна для здоровья, но она не должна вызывать стресс из-за резкой смены температурных режимов и часовых поясов. Акклиматизация может занять неделю, поэтому отпуск должен быть достаточно длительным, подчеркнула Березкина.