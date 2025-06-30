Невролог Баранова связала ранние подъемы с признаком депрессии

Заведующая отделением Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Елена Баранова сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что ранние пробуждения и головная боль могут быть связаны с психоэмоциональными проблемами.

Врач отметила: «Очень ранним признаком депрессии являются ранние пробуждения. И, например, когда ко мне обращается пациент с жалобой на головную боль. Я сразу предполагаю, что в основе этого тоже лежат какие-то психоэмоциональные нарушения».

Она добавила, что не только депрессии, но и многие другие психологические заболевания сопровождаются нарушением сна. Речь идет также и об аутизме.