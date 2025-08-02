Невролог Арифджанова заявила об опасности хранения смартфона под подушкой

Невролог Ксения Арифджанова сообщила о негативном влиянии привычки хранить смартфон под подушкой на качество сна. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Как пояснила медик, современные телефоны непрерывно испускают электромагнитные волны благодаря работе Wi-Fi, мобильной связи и Bluetooth. Длительное воздействие этих волн может вызвать головные боли, бессонницу и раздражительность.

По словам врача, мозг чутко реагирует на свет экрана или звук уведомления, что нарушает выработку мелатонина и приводит к поверхностному сну. В результате формируется «синдром разбитого утра»: человек чувствует усталость и сонливость даже после продолжительного ночного отдыха, добавил «Взгляд».