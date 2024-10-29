Невролог Аникина: упражнение «лодочка» поможет при «компьютерной шее»

Из-за возросшей популярности гаджетов современный человек столкнулся с синдромом «компьютерной шеи». При данном состоянии мышцы затекают и деревенеют. Об этом рассказала невролог-реабилитолог Марина Аникина в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, в данном случае поможет гимнастика, направленная на выпрямление шеи. Отличный вариант — движения на разгибание спины.

«Хорошее упражнение — „лодочка“, лежа на животе, одновременно оторвать от пола голову, руки и ноги и зафиксироваться в таком положении на 30 секунд», — отметила врач.

Она также посоветовала обратить внимание на гиперэкстензию. При такой тренировке ноги должны быть зафиксированы, в сгибание и разгибание происходят в пояснице.