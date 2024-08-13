Невролог Аникина: «тихая» мигрень повышает риск инсультов и деменции

Мигрень не всегда сопровождается острой головной болью. Порой заболевание носит «тихий» характер, маскируясь под головокружение и слабость. Об этом рассказала невролог Марина Аникина в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, отсутствие необходимого лечения может привести к серьезным последствиям для здоровья. Так, пациенты с «фоновой» мигренью в три раза чувствительнее к инсультам.

Кроме того, при данном недуге существенно возрастает риск интеллектуальных нарушений. Формируется хроническое угнетение мышления, из-за чего некоторые сталкиваются с сосудистой деменцией, пояснила врач.

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