Невролог Аникина: «тихая» мигрень повышает риск инсультов и деменции

Мигрень не всегда сопровождается острой головной болью. Порой заболевание носит «тихий» характер, маскируясь под головокружение и слабость. Об этом рассказала невролог Марина Аникина в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, отсутствие необходимого лечения может привести к серьезным последствиям для здоровья. Так, пациенты с «фоновой» мигренью в три раза чувствительнее к инсультам.

Кроме того, при данном недуге существенно возрастает риск интеллектуальных нарушений. Формируется хроническое угнетение мышления, из-за чего некоторые сталкиваются с сосудистой деменцией, пояснила врач.