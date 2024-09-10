Невролог Ананенко посоветовала россиянам спать не менее 7 часов в сутки
Невролог, кандидат медицинских наук Вячеслава Ананенко в беседе с «Газетой.Ru» рассказала россиянам, почему так важно спать в сутки не менее семи часов.
Как пояснила медик, сбитый режим сна приводит к хроническим патологиям органов и преждевременному старению организма.
«С последующим недосыпом количество поломок суммируется в патологию органа и системы организма в целом», — процитировал сайт Ura.ru Ананенко.
За семь часов сна мозгу удается собрать всю информацию об организме, проанализировать дисфункции и выявить неполадки, пояснила специалист.
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