Невролог Ананенко посоветовала россиянам спать не менее 7 часов в сутки

Невролог, кандидат медицинских наук Вячеслава Ананенко в беседе с «Газетой.Ru» рассказала россиянам, почему так важно спать в сутки не менее семи часов.

Как пояснила медик, сбитый режим сна приводит к хроническим патологиям органов и преждевременному старению организма.

«С последующим недосыпом количество поломок суммируется в патологию органа и системы организма в целом», — процитировал сайт Ura.ru Ананенко.

За семь часов сна мозгу удается собрать всю информацию об организме, проанализировать дисфункции и выявить неполадки, пояснила специалист.