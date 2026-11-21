Детям до четырех лет стоит проводить у экрана не больше часа в день — иначе могут возникнуть проблемы с речью. Об этом NEWS.ru рассказала нейропсихолог Карина Шаманаева.

Шаманаева сообщила, что к трем годам ребенок должен строить понятные фразы из трех-четырех слов, однако экран не развивает речь, так как говорит, но не слушает. По рекомендациям ВОЗ, гаджеты следует полностью исключить до двух лет, а в возрасте от двух до четырех лет не превышать одного часа в сутки. Исследование канадских ученых показало, что каждые 30 минут с гаджетом в полтора года повышают риск задержки речи в несколько раз, пишет «Пенза-пресс».

При возникновении трудностей с речью специалист советует обратиться к сурдологу, неврологу и логопеду, предоставив видеозапись речи ребенка дома. До четырех лет коррекция проходит наиболее эффективно.