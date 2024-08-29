Нефролог Сагова рассказала, что избыток соли в питании может спровоцировать болезни почек

Врач-нефролог Танзила Сагова в беседе с изданием РИАМО призвала россиян сократить потребление соли и соленых продуктов. По ее словам, избыток этого компонента в пище может привести к болезням почек.

То же самое касается обезвоживания и низкого потребления питьевой воды. У человека, который не соблюдает водный баланс, ухудшается кровоток в почках и увеличивается риск отложения солей и образования камней.

«ВОЗ рекомендует употреблять ежедневно меньше чайной ложки соли», — процитировал сайт kp.ru специалиста.

Сагова призвала пить воду, исходя из расчета 30 миллилитров воды на один килограмм веса тела.

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